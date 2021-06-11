TAV İcra Kurulu Başkanı: Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi Rus turistlerin sağlık sistemimize güvenini daha da artıracak

Sputnik’e konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener yakında Rusya ile uçuşların açılmasını beklediklerini söyledi. Şener “Rusya’nın kendi ürettiği aşının Türkiye’de hem üretiliyor olması hem insanlara aşılanması herhalde onların Türkiye’deki sağlık sistemine karşı güvenini daha da artıracak” dedi.

Türkiye koronavirüs pandemisi altında turizmin yaz sezonunu yaşıyor. Ülkede aşılama son hız devam ederken, Kovid-19 tedbirleri yavaş yavaş kaldırılmaya devam ediyor. Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan turizm de bu pandemi döneminde en çok yaralanan alanlardan biri. Zira, turistlerin tedbirler dolayısıyla ülkelerinden ayrılması normal döneme göre çok daha zor.

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerin başında gelen Rusya, koronavirüs nedeniyle uçuşlara kısıtlama getirdi. Bu konuda görüşen her iki ülkenin devlet yetkilileri olumlu bir havanın olduğunu ve yakın zamanda hava trafiğinin kademeli de olsa eskiye dönebileceğini belirtiyorlar.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de, Sputnik’e Rusya ile uçuş kısıtlamasının kaldırılması konusu değerlendirdi.

‘Vaka sayıları düştü, Rus turistlerin geleceklerine inanıyorum’

Şener vaka sayılarının artması dolayısıyla uçuşların durdurulduğu söyleyerek “Kovid-19 hastalığı rakamlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek uçuşları durdurduk. Fakat şu anda o rakamların, Mart’taki o yüksek rakamların çok altına düştüğünü görüyoruz ve artık AB’nin kabul ettiği rakam boyutuna Türkiye geldi şu anda. Çok ciddi aşılama da başladı. Mesela biz, Antalya Havalimanı’nı da işletiyoruz, Bodrum da işletiyoruz. Antalya Ruslar için çok önemli bir merkez, biliyorsunuz. Şu anda Rusya’dan bir heyet geldi ve Antalya Havalimanı’nda sağlık tedbirleriyle ilgili neler yaptığımızı gözlüyorlar. İnşallah, karar vereceklerine inanıyorum, Rus turistlerin geleceklerine inanıyorum, bekliyoruz” dedi.

‘Uçuşlar açıldığında 2019’daki rakamları dahi geçebiliriz’

Uçuşlar açıldığında 2019’daki rakamların üzerine çıkılabileceğini belirten Şener “Ben 2019’dan dahi fazla olacağına inanıyorum. Çünkü biz tur operatörleriyle konuşuyoruz, Rusya’dan çok ciddi bir şekilde Türkiye’ye istek var, Ruslar çok alıştılar Antalya’ya zaten, çok seviyorlar. Bu nedenle 2019 rakamlarını bile geçebileceğimize inanıyorum, inşallah bir an önce açılır. Genel olarak Ruslar Antalya’ya, Bodrum’a da geliyorlar, onun için Rus turistler bizim için çok önemli” diye konuştu.

Aşılama konusuna da değinen Şener “Biontech geldi. Sputnik de çok yakında gelecek bildiğim kadarıyla. Sputnik ayrıca birlikte yatırım yapıp Türkiye'de de üretilecek” diyerek Türkiye’deki üretimin çok önemli olduğunu söyledi:

“Rusya’nın kendi ürettiği aşının da Türkiye’de hem üretiliyor olması hem insanlara aşılanması herhalde onların Türkiye’deki sağlık sistemine karşı güvenini daha da artıracak. Yani Rusya bize şimdi ne dedi? Sağlık durumundan dolayı dedi. Şimdi o sağlık durumundaki şartların sağlam olduğuna inanıyorum, yani Rusların geleceğine inanıyorum.”

‘Rusya’da Kovid-19 aşısı olanlar test yaptırmadan Türkiye’ye gelebilirler, burada hiçbir sorun yok’

Şener, havalimanlarındaki Kovid-19 testlerinden bir süre daha vazgeçilmeyeceğini ancak Rusya’da koronavirüse karşı aşı olan turistlerin test yaptırmadan gelebileceğini belirtti. Şener “Uzun bir süre ondan vazgeçilmeyecek. Ama demin konuşmamda da söyledim bir standartlaştırmaya gidiyor AB, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya seyahat örgütleri. Bu standartlaştırmadan ne bekliyoruz? Aşının sertifikası veya test sertifikası, hepsi aynı aplikasyonda olacak, o zaman insanlar daha rahat, daha fazla uçacak. Çünkü onu kaldırırsanız gelen yolcunun güvenini riske atmış olacaksınız, bu yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Yani Türkiye’ye gelen insan test yaptıysa sokuyoruz ülkeye. Ve Rusya’da Kovid-19 aşısı olan insanlar test yaptırmadan Türkiye’ye gelebilirler, burada hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.

‘Yavaş yavaş ülkelerle uçuşlarımız açılıyor, biz Rusları bekliyoruz’

‘Şu an hangi ülkelerden uçuşlar yapılıyor Türkiye’ye’ sorusunu da yanıtlayan Şener “Şu anda Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Gürcistan’dan geliyorlar, Almanya da başladı, İngiltere’yi bekliyoruz, yani yavaş yavaş hepsi açılıyor, biz Rusları bekliyoruz. Türkiye’ye 2019’da 6.7 milyon Rus turist geldi. Yani bir numara Ruslar. Sonra Almanlar geliyor. Açılınca Antalya’ya yoğun bir talep bekliyoruz. Tur operatörleri dolu diyorlar, Ruslar bekliyor diyorlar, açıldığı an uçuşlar başlayacak” diye konuştu.

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