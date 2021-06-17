Kayıt
13:45 17 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Erdoğan ve Aliyev

    Ağar: Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan’ı bir vekil devlet gibi değil onurlu bir muhatap olarak kabul eder

    © AA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 210
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044755759_0:43:1200:718_1200x675_80_0_0_468dca3d8dba42d924af28bb7f1e3989.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106171044755943-agar-turkiye-ve-azerbaycan-ermenistani-bir-vekil-devlet-gibi-degil-onurlu-bir-muhatap-olarak-kabul/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Şuşa'daki basın toplantısında Altılı Platform çağrısı yeniden gündeme geldi. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Türkiye, eğer bu altı ülke istikrarı tesis edemezlerse, istikrarsızlığın körükleneceğinin farkında” değerlendirmesinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Ateşkes Antlaşması'nın ardından artık bölgede tüm taraflar için yeni iş birliği imkânlarının doğduğunu anımsattı.

    Erdoğan ve Aliyev, Altılı Platform vurgusunu Aralık 2020’de de gündeme getirmiş ve o dönemde de ilgiyle karşılanmıştı. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye’nin bu konuyu sürekli gündemde tutmasını şöyle yorumladı:

    “Türkiye, Avrasya’da ve Kafkasya’da istikrarın peşinde. Eğer bu altı ülke istikrarı tesis edemezlerse, istikrarsızlığın körükleneceğinin farkında. Kafkasya’yı istikrarsızlaştırmak için de pek çok gücün devrede olduğunun da farkında. Kafkaslar kendi içinde bir istikrar tesis edemezse, dışarıdan istikrarsızlaştırılacak. Türkiye, bu tuzağa düşülmemesi gerektiğini söylüyor ve stratejisini onu üzerine kuruyor.”

    ‘Ortak bir zeminde buluşmak gerekiyor’

    Erdoğan’ın konuşmasındaki 'fedakârlık' vurgusu da dikkat çekici oldu. Ağar’a göre, bu vurgunun altında şu anlamlar yatıyor:

    “Öncelikle ihtiraslardan vazgeçilmesi ve ortak bir zeminde buluşmak gerekiyor. Temelde küçük hesapların peşinde koşmak değil, büyük bir jeopolitik istikrarın peşinde olmak lazım. Sonuçta kavganın herkese zararı var. Ermenistan’ın bir vekil devlet gibi kullanılması doğru bir şey değil. Türkiye bir şekilde adaletin peşinde. Ama bu toprağımızı kaptıracağımız anlamına gelmiyor. Ermenistan’ın birileri tarafından vekil devlet gibi kullanılmasına izin vereceğimiz anlamına gelmiyor. Sonuçta Ermenistan üzerinden coğrafyadaki bir istikrarsızlık büyük düşmanlıklara sebebiyet verir.”

    ‘Azerbaycan ve Türkiye’yle kavga etmezse abat olur’

    Bununla birlikte Ermenistan’ın Altılı Platform fikrine nasıl baktığı ise henüz net değil. Güvenlik Uzmanı Ağar, “Burada en çok mağdur olan Ermenistan. Bir vekil devlete dönüşmüş durumda ve iradesi kalmadı” diyerek şunları ekledi:

    “Ermeni halkının iradesini ortaya koyması gerekiyor. Çünkü en büyük zulmü yaşayanlar Ermeniler. Bir millet için bir başka devletin vekili olmak kadar tehlikeli bir şey yok. İki taraf da zarar görüyor. Örneğin, ABD veya Fransa’nın menfaatleri uğruna bir işe kalkıştığın zaman onlar güçlü olduğu için menfaat sağlıyor ama zararı Ermenistan görüyor. Ermenistan’ın bir egemen ve bağımsız devlet gibi kendi menfaatleri doğrultusunda bir siyaset ve strateji üretmesi gerekiyor. Bunun içinde de Azerbaycan ve Türkiye ile kavga etmesi olmamalı. Azerbaycan ve Türkiye’yle kavga etmezse abat olur. Türkiye ve Azerbaycan ona bakar, yardımcı olur ve burada da diğer egemenler gibi bir çıkar gözetmez. Bir vekil devlet gibi değil, onurlu bir muhatap olarak kabul eder. Ermenistan bağımsız devlet gibi mi davranacak yoksa bir vekil devlet gibi mi davranacak ona karar vermesi gerek.”

    Altı ülke: Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran

    Türkiye olarak biz de coğrafi komşuluk ilişkilerimizi daha derin iş birliklerine yöneltmek istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa'daki basın toplantısında Altılı Platform ile ilgili şunları belirtmişti:

    "Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. 'Altılı bir platform' dedik. İşte bu Altılı Platform'da bildiğiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran var. Bu platform ile artık istiyoruz ki bölge suhuletle barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adamı atmak için biz kardeşim ile her türlü fedakârlığa varız, Sayın Putin aynı şekilde bu tür fedakârlıklara var. Bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur. Tabii bu tarihi fırsatın gerçekçi olmayan hevesler, söylemler ve eylemlerle kaçırılmaması en büyük dileğimizdir. Bölgedeki yeni statüye katkıda bulunmak isteyen herkesin nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçerek barış ve iş birliğini teşvike yönelmesi şarttır. Böyle bir ihtimal oluştuğunda Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Bu ümit verici sürecin Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladıkları Ateşkes Antlaşması'nı kapsamlı ve vizyoner bir barış anlaşması ile taçlandırmaları halinde çok daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyoruz."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Erdoğan: Ermenistan, Azerbaycan ile problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız
    Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi konuştu
    Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde meydana gelen çatışmada Ermenistan ordusundan bir asker hayatını kaybetti
    Azerbaycan: Ermenistan ordusu Nahçıvan'daki mevzilere ateş açtı
    Azerbaycan: Ermenistan ile sınır sorununu çözmeye hazırız
    Etiketler:
    Turan Salcı, Ateşkes, İran, Gürcistan, Rusya, Abdullah Ağar, Şuşa, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.
    Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilajda son durum
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet