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    Ümit Özdağ ve Sinan Onuş

    Ayyıldız Hareketi lideri Özdağ: ‘Muhalefeti bölüyorsunuz’ demek antidemokratik, faşist bir yaklaşım

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    İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri gerektiğini söyledi ve “Şam’a gideceğiz Beşar Esad ile el sıkışacağız. Bizim ülkemizde bu kadar Suriyeli var kardeşim diyeceğiz. Geri dönüş anlaşması ile geldikleri yere geri dönecekler” dedi.

    Ayyıldız Hareketi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, RS FM’de Sinan Onuş’la Ankara Masası programına konuk oldu. Parti hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini aktaran Özdağ, partinin adının ve logosunun '26 Ağustos'ta' açıklanacağını söyledi:

    “Partimizin adı belli, logosu belli. Güzel bir ad, tek kelimeden oluşuyor. Günlük kullanımda çok sık duyduğumuz bir kavram. Logomuz da çok güzel. İnternet sitemiz, parti tüzüğü hazır. Her ilden bir temsilci olsun istiyoruz. Aynı zamanda Kazakistan’dan, Kırgızistan’dan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türk dünyasının bütün yurtlarından temsilcileri de partimizin çatısı altında yer alacaklar.”

    ‘Şam’a gideceğiz Beşar Esad ile el sıkışacağız’

    Özdağ, Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri gerektiğini savundu ve yöntemini de şöyle açıkladı:

    “Suriyeliler vatanlarına dönsün derken, trenlere bindirelim hadi demiyoruz. Şam’a gideceğiz, Beşar Esad ile el sıkışacağız. Diyeceğiz ki bizim ülkemizde bu kadar Suriyeli var kardeşim. Moskova’da bir anlaşma var, Tahran’da var. Geri dönüş anlaşmasıyla, geldikleri yere geri dönecekler. Bu dönüşün güvencesini, Türkiye ve Rusya sağlasın. Döndüklerinde cezaya çarptırılmasınlar. İktidar, ‘Suriyelilere vatandaşlık verdik’ diyorlar, bunu inceleyeceğiz. Kanunsuz verilen vatandaşlık varsa geri alacağız.”

    ‘Suriyeliler Türkiye’ye gelmeleri için bombalandılar’

    Özdağ, Suriyelilerin Türkiye’ye göç etmesinin sebebinin altında ‘Ortadoğu’daki en büyük jeopolitik proje’nin yattığını ileri sürdü ve bu projenin amaçlarını şöyle açıkladı:

    “Gaziantep’te 700 bin Suriyeli var. Yanda Şanlıurfa orda da 700 bin, Hatay’da da 700 bin. Kilis’te 90 bin Türk, 140 bin Suriyeli var. Türkiye’de resmi rakamlara göre 3,6, gerçeğe göre 5,3 milyon Suriyeli var. Bu, bir kavimler göçü. Suriyeliler, bombalandıkları için gelmedi, gelmeleri için bombalandılar. Bölgede Büyük Kürdistan kurma projesi ilerliyor. Ortadoğu’daki en büyük jeopolitik proje. Irak’ta kurdular, sırada İran ve Türkiye var. Bizi, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-anti laik diye birbirimize düşüremediler. Emperyalizm, Türkiye’de bir Türk-Suriyeli kavgası çıkaracak. Biz bu kavga ile meşgulken, Türkiye’den Büyük Kürdistan koparılmaya çalışılacak.”

    ‘Suriyelilerin Türkiye’de kalmasını IŞİD, PKK istiyor’

    Suriye’nin kuzeyinde bir etnik temizlik yapıldı’ diyen Ayyıldız Hareketi lideri Özdağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

    “Bu etnik temizlikte buraya bir Kürdistan yerleştiriliyor. PKK da bu insanların gelmesi için çok çalıştı. Arap nüfus ve Türkmen nüfus kalsa PKK burada devlet kuramazdı. Türk milleti neden bunu bilmiyor? Çünkü emperyalizm öyle istiyor. Suriyelilerin Türkiye’de kalmasını IŞİD, PKK, Soros, İsrail istiyor. Türk halkı istemiyor.“

    ‘PKK ile mücadele sadece Türkiye içinde başarılı’

    Özdağ, Türkiye’nin PKK ile olan mücadelesini de değerlendirdi ve “Esas mücadele ABD’nin PKK’ya, Suriye’nin kuzeyinde vermiş olduğu yardımı durdurmakla gerçekleşir” dedi. Özdağ sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    “PKK ile mücadele çok iyi gidiyor deniliyor. Ama PKK ile mücadeleyi sadece Türkiye içinden görürseniz başarı olarak görülebilir.  Siyasal planda PKK ile esas mücadele ABD’nin PKK’ya Suriye’nin kuzeyinde vermiş olduğu yardımı durdurmakla gerçekleşir. Biz iktidara geldiğimizde ABD bunu yapamayacak.”

    ‘Sarı muhalefet Türkiye’yi ikna edemiyor’

    İstanbul Milletvekili Özdağ, ‘muhalefete muhalefet yaptıkları’ yorumlarını ise kabul etmedi. “Bunu sadece bir kişi söylüyor” diyen Özdağ, muhalefet partilerinin Türk halkını ikna edemediğini savundu:

    “Türkiye’de bir iktidar sorunu varsa, bir muhalefet sorunu da var. Muhalefet, sarı muhalefet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’den Türkiye’nin durumunu dinleyelim, karanlık bir tablo ortaya koyuyorlar. Türk halkını ikna edememekte sarı muhalefet ve Erdoğan seçimi kazanmakta. Türkiye kötü yönetilmesine rağmen, Türk halkı otoban değiştirmemekte, sarı muhalefet otobanına geçmemekte, sağa çekip beklemektedir.”

    ‘Muhalefet iktidara gelmeye çalışmıyor’

    Özdağ, yeni kurulan partilerle birlikte ‘muhalefetin bölündüğüne’ dair eleştirileri de kabul etmedi ve bunu, “faşist bir yaklaşım” olarak niteledi:

    “Biz, bölmek istemiyoruz. Siyasetin paradigmasını değiştirmek için Atatürk çizgisindeki bir parti ile Türk halkının önüne çıkıyoruz. ‘Siz muhalefeti bölüyorsunuz’ demek antidemokratik, faşist bir yaklaşımdır. Mevcut muhalefet, muhalefetten düşmemeye çalışıyor, iktidara gelmeye çalışmıyor. Bu yüzden sarı muhalefet diyoruz. Sarı sendika gibi.”

    ‘Söylenenlerden daha fazlasını biliyorum’

    Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin de konuşan Özdağ, ‘Söyleyen kişi muhalefete yakın olsa bu kadar ilgi çekmezdi’ dedi ve şöyle devam etti:

    “Söylenenlerden daha fazlasını biliyorum, az bile söylüyor. Bunu siz söyleseniz, aynı tripodu siz koysanız bu kadar dinlenir mi? Olmaz. Peker söyleyince itiraf oluyor, ‘ben bu işin içindeyim’ diyor. İtirafın inandırıcılığı daha fazla. Kanıtlarını da koyuyor ortaya, mesela Suriye’ye giden silahlar meselesi. Gazetecilerin yazdığı çok daha ayrıntılı kitaplar var. Ben de konuyu çalıştığım için biliyorum. Bunlar bilgi evreninde olan şeyler, bu bilgiler şimdi bir kişi tarafından, iktidarla çok içli dışlı olan biri tarafından söylenince çok büyük etki yaratıyor.”

     ‘Saldırganın hemen hapse atılması şüpheli’

    Özdağ, HDP İzmir il binasına düzenlenen ve Deniz Poyraz isimli parti çalışanının hayatını kaybettiği saldırının ardından yaşananları da şüpheli bulduğunun altını çizdi:

    “Bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin hemen tutuklanıp hapse atılmasını şüpheli buldum. Hemen tutukladılar. Neden? Olay bu kadar basit olamaz. Bu adam Halep’te savaşmış, ağır silah kullanmayı biliyor. Bir kişiye neden 7 el ateş ediyor, bir kurşunla da öldürebilir. Taktik sorulardan başlayarak birçok sorunun aydınlatılması gerekiyor. Bu durum çok sıkıntılı. Hapishanede can güvenliği korunmalı. Öldürülürse çok şüpheli olur. Gerçeklerin ortaya çıkması engelleniyor demek olur.”

    ‘Millet İttifakı Abdullah Gül’ü aday olarak çıkaramaz’

    Bir süredir gündemde ilk sıralarda yer alan cumhurbaşkanlığı için muhalefetin adayının kim olması gerektiği yönündeki tartışmalar da programda konuşuldu. Ayyıldız Hareketi lideri ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Özdağ, “Millet İttifakı, Abdullah Gül’ü aday olarak çıkaramaz” dedi ve nedenini de şöyle açıkladı:

    “Çünkü biz varız. Eğer çıkarırlarsa, bizim adayımız kesinlikle ikinci tura kalır. Parti kurulmadan Türk siyasetine olumlu katkıları yapmaya başladık.“

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Sinan Onuş, Rusya, Beşar Esad, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, MHP, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Muhalefet, iktidar, Türkiye, Ayyıldız Hareketi, Ümit Özdağ
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