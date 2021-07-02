TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Yel: Bizim tarafımızdan görülmeyen hususlar olabilir, önerilere açığız

AK Parti, uzun zamandır beklenen Hayvan Hakları Yasa Tasarısı’nı 1 Temmuz’da TBMM’ye sundu. Tasarı, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine alınacak. Sputnik’e, tasarıyı değerlendiren AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, yasanın hazırlıklarının iki yıl sürdüğünü aktardı. Yel, sözlerine şöyle devam etti:

“İki yılık çalışma sonrasında yasa hazırlıkları tamamladı. Komisyon çalışmalarımız sırasında hayvan severlerin ve hayvanlardan korkanların farklı beklentileri vardı. Bu konuda toplumun üzerinde uzlaşabileceği titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Devrim niteliğinde olduğunu düşündüğümüz adımla hayvanlar artık mal olmaktan çıkarılarak, can olarak değerlendirilecek. Bu sayede de hayvanlara karşı işlenen çeşitli olaylar, eziyet, tecavüz gibi suçlar karşısında da artık hapis cezası uygulanacak. Bu cezalar sayesinde de bugüne kadar görmüş olduğumuz görüntüleri artık görmeyeceğiz.”

‘Belediyeler artık bu görevlerini yerine getirmek zorunda olacak’

Yasa düzenlemesiyle birlikte belediyelerin sorumluluğunun artığına dikkat çeken AK Partili Yel, “Yasalara göre, belediyelerin hayvanlarla ilgi sorumlukları vardı. Ancak bu görevlerini yerine getirmedikleri takdirde nasıl cezalandırılacaklarına yönelik bir düzenleme yoktu. Bu yasa teklifi ile belediyeler artık bu görevlerini yerine getirmek zorunda olacak. Belediyelerin bu sorumlulukları yerine getirmeleri için mali kaynaklar konusunda da düzenle yapıldı. Böylece bugüne kadar barınaklarda karşılaşılan problemler, barınakların olmaması, hayvan sağlığı ve kısırlaştırmada karşılaşmış olduğumuz problemler giderilmeye çalışılacak” dedi.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu: Cins hayvan üretimini durdurmayan bir yasa, fayda sağlamayacaktır

AK Parti’nin hazırladığı yasa düzenlemesi kimi kesimleri memnun ederken kimi kesimler ise yetersiz buldu. Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Tuğba Gürsoy da düzenlemeyi eleştirilenler arasında yer aldı. Teklifi Sputnik’e değerlendiren Gürsoy, eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Bu yasayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Burada tüm taraflar dinlendi ve her şey konuşuldu. Buna istinaden çok kapsamlı çok güzel bir Meclis Araştırma Komisyonu Raporu hazırlandı. Geldiğimiz noktada hayvanlara yönelik hak ihlallerini ortadan kaldıracak bir yasa düzenlenmedi. Ev hayvanları üzerinde daha çok hareket edilmiş. Nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin kısırlaştırma merkezi yapmaları düzenlenmiş ama daha düşük nüfusu olan kırsalda ve köylerde çok fazla hayvan var. Bu sayının düşürülmesi gerekiyor. Cins hayvan üretimini durdurmayan bir yasa, fayda sağlamayacaktır. İnsanlar daha çok cins hayvan alıp onları terk ediyorlar. Hayvanlara yönelik hak ihlalleri TCK kapsamına alınıyor, fakat cezaların alt ve üst limitleri o kadar yetersiz ki, İnfaz Yasası’na bakıldığında buradan ceza alsalar bile hapis yatmayacaklar.”

‘Daha Komisyon’da, Genel Kurul’da görüşeceğiz’

Hayvan hakları savunucularının eleştirilerini de yanıtlayan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, Komisyon ve Genel Kurul sürecini hatırlattı. Yel, “Bu konuyla ilgili yelpaze çok geniş. Biz çalışma yaparken köpekler tamamen yok edilsin diyenlerin de hayvanlarla ilgili bugünkü şartlarla uygulanamayacak talepleri olan marjinal grupların önerileri de vardı. Bizler orta yolu bulmak zorundayız. Bu anlamda hayvanların işkence ve kötü muameleden kurtulabilmesi bizim temel amacımız. Yasa teklifini açıkladıktan sonra STK’lar bize takdirleri belirtirken ‘bazı küçük düzeltmelerde olabilir mi?’ diyor. Biz teklifi daha Komisyon’da görüşeceğiz, Genel Kurul’da görüşeceğiz, belki bizim tarafımızdan görülmeyen hususlar olabilir. Bunları orada düzeltebiliriz. Hâlâ bu konudaki önerilere açığız” ifadelerini kullandı.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.