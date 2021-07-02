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    ABD Türkiye bayrakları

    Prof. Dr. Doster: ABD, YPG’nin çocukları kullanmasını görmezden geliyor ama Türkiye’yi listeye ekliyor

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    ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesini ekledi. Böylece listeye ilk kez bir NATO üyesi ülke dahil edildi. Prof. Dr. Barış Doster, bunun Türkiye’ye karşı uygulanan baskının son adımı olduğunu ve devamının da geleceğini ifade ediyor.

    Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2021 İnsan Ticareti raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki Sultan Murat Tugayları'na 'somut destek' sağladığı ileri sürüldü. Bu grubun ise çocuk askerler kullandığı belirtildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporuna göre, bu listede yer alan ülkeler, belirli bir güvenlik yardımı ve askeri teçhizatın ticari ruhsatlandırılması konusunda, başkanlık muafiyeti olmaksızın kısıtlamalara tabi oluyor. Kısıtlamaların Türkiye’nin listeye eklenmesiyle otomatik olarak uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil.

    Türkiye ve ABD bayrakları
    © Flickr / Victoria Pickering
    ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine aldı
    Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Barış Doster, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’ye karşı ABD’nin düşmanca tutumu yeni değil. Üstelik Türkiye’nin bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliğini etkileyen konularda bu düşmanca tutumu görüyoruz. Aramızda onlarca çok önemli sorun var. Bu da zincirin son halkası oldu. Bununla da bitmeyecektir” dedi.

    ‘Çıkar ve menfaatler taban tabana zıt’

    Peki, şimdi ne oldu da ABD, durup dururken böyle bir şey yaptı” diye soran Doster, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Raporda, bir NATO üyesi ülkeye deniyor ki sen şu ülkelerde çocuk yaşta askerleri süren gruplara destek veriyorsun. Şimdi; Türkiye, Suriye’de rejim karşıtı gruplara destek verirken Esad karşıtı yapıları desteklerken ABD, Türkiye’nin bu tavrını destekliyor. ABD, Türkiye’nin bu gruplara verdiği destekten de memnun. Peki, şimdi ne oldu da ABD, durup dururken böyle bir şey yaptı? Türkiye, Afganistan’daki havalimanının güvenliğini bile üstlenmeye adayken neden böyle bir adım atıldı? Türkiye’nin son aylarda ABD ile ilişkileri düzeltmeye yönelik hatta alttan alan tavırlarına karşı neden böyle bir adım atıldı? Bu, elbette hem zamanlama hem de yöntem açısından manidar. Ancak sadece bu bile ABD ile Türkiye’nin çıkar ve menfaatlerinin taban tabana zıt olduğunun kanıtıdır.”

    YPG’yi hatırlattı

    Doster, ABD’den tutarlı ve ilkeli bir davranış beklenemeyeceğini de ifade ederek, “ABD, YPG’nin çocukları kullanmasını görmezden geliyor ama Türkiye’yi listeye ekliyor. ABD’nin Türkiye’nin üzerindeki baskıyı artırmak için yaptırımla karşılaşabileceğini ima etmesi elbette ikiyüzlü, küstah tavrın ilk örneği değildir, son da olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Dışişleri Bakanlığı, Turan Salcı, Marmara Üniversitesi, Barış Doster, Asker, NATO, YPG, ABD, Türkiye
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