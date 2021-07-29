Aşılama oranının düşük olduğu Diyarbakır’da kampanyalar sonuç verdi: Günlük aşılama oranı 3 binden 24 bine çıktı

Aşılama oranının düşük olduğu Diyarbakır’da, yürütülen aşı kampanyaları sonuç verdi. Kampanyalardan önce 3 bin olan günlük aşılama oranı 24 bini buldu. Yoğun talep nedeniyle BioNTech aşısı tükenirken, 2 günlük sınırlı aşılamanın ardından tedariki tekrar sağlandı ve aşılama sağlık merkezlerinde sürüyor.

Vaka sayılarının yüksek, aşılama oranın düşük olduğu Diyarbakır’da başlatılan aşılama kampanyaları sonuç verdi. Başta sağlık örgütleri, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafından Türkçe-Kürtçe aşılamanın istenilen düzeye ulaşması için kampanya başlattı. Bir süredir yürütülen kampanyalarla günlük aşılama oranı arttı. Kampanyadan önce günlük ortalama 3 bin civarında olan aşılama oranı kampanyaların ardından günlük 24 bine çıktı.

Aşılama oranının artması ile birlikte kentte BioNTech aşısı tükendi. Aşı için sağlık merkezlerine gidenler, aşı yaptıramadan dönerken, vatandaşlar yeni aşıların gelmesini bekliyor. Sağlık yetkililerin yoğun talep nedeniyle 2 gün yaşanan BioNTech aşı sıkıntısının bugün itibariyle giderildiğini ve aşılamanın devam ettiğini söyledi.

'Günlük bin vaka çıkıyor'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır’da vaka sayılarının hızla arttığını ve kentte 4. pikin yaşandığını söyledi. Günlük ortalama bin vakanın çıktığını ifade eden Yerlikaya, hastanelerde 250 civarında yatan hasta olduğunu kaydetti. Yerlikaya, sadece Diyarbakır’ın Dicle İlçesinde bir günde yapılan 93 testin 60’ının pozitif çıktığını söyledi. Yerlikaya, kentte virüse yakalananların yüzde 90 ve üzerinin ya aşısız ya da tek doz aşı olanlardan oluştuğunu belirtti.

'4'üncü piki yaşamaya başladık'

Sağlık örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, kentin seçilmiş belediye başkanlarının, sosyal medyadaki çağrılarla yürütülen Türkçe ve Kürtçe kampanyaların halkta güven yarattığını ve günlük aşılama oranının yükseldiğini ifade eden Yerlikaya, kampanyadan önce günlük 3 bin civarında olan aşılama oranının kampanyaların ardından 24 bine çıktığını kaydetti. Yerlikaya, şunları söyledi:

"Diyarbakır’da aşılama oranının çok düşük olmasının temel nedeni çok tartışılıyordu, biz de çok ifade ettik, bunun güvensizlik, ilgisizlik, aşıyla ilgili toplumun yeterince bilgilendirilmemesi ve yerel dinamiklerin bu sürecin bir parçası haline getirilmemesinden kaynaklandığını söyledik. Diyarbakır’da hem vaka sayıları çok artmaya başladı hem 4. piki yaşamaya başladık ve bu vakaların hastanelere de yansımaya başladı."

'Türkçe-Kürtçe bilgilendirme çalışmalarının ardından çağrılar yankı buldu'

Yerlikaya, "Bizlerin, yerel dinamiklerin, sivil toplum pandemi kuruluşunun, bu kentin seçilmiş belediye başkanlarının çağrıları, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar da etkili olduğunu söylemek lazım. Bir bütün olarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve çağrılarımız da yankı buldu ve ortalama 3 binlerde olan aşılama sayısı belirgin bir artış gösterdi. Şuana kadar 24 bine kadar çıktı. Bu aşı tedariği ile ilgili 2 günlük bir soruna yol açtı. Ama bugünden itibaren meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre bu sorunun giderildiği ve aşılamanın yeniden başlandığını söyleyebiliriz. Kampanyalar Türkçe ve Kürtçe yürütüldü. İki dilde olması ve güvenilir kurumlar tarafından yapılması bunda etkili olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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