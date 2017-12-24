Lavrov: Kıbrıs yönetiminin Browder davasında tarafsız olmasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs yönetiminin Hermitage Capital Management'in CEO'su William Browder'ın da dahil olduğu Gazprom hisseleriyle ilgili dava hakkında tarafsız bir soruşturma yürütmesini umduklarını söyledi.

© AFP 2017/ ERIC PIERMONT Rusya: Kıbrıs'ın Gazprom kararı hakkında şüphelerimiz var

Kıbrıs'ta yayın yapan Simerini gazetesine demeç veren Lavrov, "Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının soruşturmayı tarafsız ve adil olarak yürütmesini ve suçluların cezaya çarptırılmasını bekliyoruz" dedi.

Kıbrıs Adalet Bakanlığı'nın soruşturmayı sonlandırması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Lavrov, "Soruşturmanın kapandığını değil, ülkenizdeki yasal prosedürler uyarınca askıya alındığını umuyoruz. Kıbrıs makamlarının bu konudaki açıklamalarını aldık ve üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUS DIŞİŞLERİ ŞÜPHE DUYDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin Gazprom hisseleriyle ilgili bir davada, Rusya Başsavcılığı ile işbirliğini durdurma kararının yasallığından şüphe duyduklarını açıklamıştı.

Gazprom'la ilgili davanın politize edilmemesini umduklarını belirten Rus Dışişleri, "Davalılardan birinin William Browder olduğu Gazprom hisseleriyle ilgili davada Kıbrıs'ın Rusya Başsavcılığı'yla işbirliğini durdurma kararı alması, bizleri şaşırttı" ifadelerini kullanmıştı.

BROWDER, RUSYA'DAN KAÇMIŞTI

Hermitage Capital Management'in CEO'su olan Browder, Rusya'da 6 yıl kalmış ve hakkında vergi kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma başlatıldıktan sonra ülkeden kaçmıştı.

Rusya karşıtı Magnitskiy Kanunu için lobi faaliyetleri yürüten İngiliz finansçı William Browder'ın adı, Rus avukat Natalya Veselnitskaya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ile yaptığı görüşmelerle ilgili iddialarda da öne çıkmıştı.

LAVROV: AB, MOSKOVA'YA KARŞI RUSOFOBİK ÜLKELER GİBİ DAVRANMAYI BIRAKMALI

Lavrov aynı demecinde Lavrov, "AB'nin ABD'nin baskısı altında giriştiği yaptırım sarmalının Rusya ve Kıbrıs arasındaki bağlara darbe indirdiği aşikar. Rusya-AB ilişkilerinin en kısa sürede normalleşmesinden yana olan

Kıbrıs'ın tutumunu takdir ediyoruz. Rusya ve AB arasındaki tam kapsamlı diyaloğun yeniden kurulması hususu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de ekimde Moskova'da yaptıkları görüşmede bu konuyu ele aldı" dedi.

Moskova yönetiminin, AB siyasi ve özellikle de ticari çevrelerinde bu durumla ilgili memnuniyetsizliklerin giderek arttığının farkında olduğunu da kaydeden Lavrov, AB ülkelerinin Moskova ile ilişkilerinde saldırgan Rusofobik ülkeler grubunun yolunda gitmeye son vermelerini umduklarının altını çizdi.