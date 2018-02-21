Anastasiadis'ten Türkiye'ye 'engel çıkarma' çağrısı

Ankara, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) yürüttüğü gaz ve petrol arama faaliyetlerine sert tepki gösterirken Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten açıklama geldi.

Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre Anastasiadis, Türkiye'ye, Kıbrıs'ın MEB'deki doğalgaz faaliyetlerini engellememe çağrısı yaptı.

'YASADIŞI AÇIKLAMALAR, MEŞRU HAKLARIN İHLALİ'

"Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin söylemleri, yasadışıdır, makul değildir. Bunlar, Kıbrıs halkının çıkarlarına yanıt vermiyor'' çıkışını yapan Rum lider, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki 'meşru haklarını ihlal etmeyi sonlandırmaya davet ettiğini' belirtti.

'TEK DEVLET KURULDUKTAN SONRA PAYLAŞILACAK'

Adanın doğal zenginliklerinin Kıbrıs'a ait olduğunu yineleyen Anastasiadis, bunların adada tek devlet kurulduktan sonra Kıbrıslı Türklerle paylaşılacağını vaadini sözlerine ekledi.