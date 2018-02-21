Anastasiadis'ten Türkiye'ye 'engel çıkarma' çağrısı

Kıbrıs basınında yer alan haberlere göre Anastasiadis, Türkiye'ye, Kıbrıs'ın MEB'deki doğalgaz faaliyetlerini engellememe çağrısı yaptı.
'YASADIŞI AÇIKLAMALAR, MEŞRU HAKLARIN İHLALİ'
"Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin söylemleri, yasadışıdır, makul değildir. Bunlar, Kıbrıs halkının çıkarlarına yanıt vermiyor'' çıkışını yapan Rum lider, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki 'meşru haklarını ihlal etmeyi sonlandırmaya davet ettiğini' belirtti.
© REUTERS/ Yiannis Kourtoglou
'TEK DEVLET KURULDUKTAN SONRA PAYLAŞILACAK'
Adanın doğal zenginliklerinin Kıbrıs'a ait olduğunu yineleyen Anastasiadis, bunların adada tek devlet kurulduktan sonra Kıbrıslı Türklerle paylaşılacağını vaadini sözlerine ekledi.
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