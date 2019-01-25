'Tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız'

© AA / İbrahim Erikan Doğu Akdeniz'de gerilim yükseliyor: Türkiye de birlik kurmalı

Kuzey Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Kaç yıldır müzakere ediyoruz. İki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federasyon için müzakere ediyoruz. Rum tarafı bu eşitliği istemediği için olmadı. Bu da Rum tarafındaki siyasetçilerin samimiyetsizliği" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs tarafının Kıbrıs müzakerelerinde gösterdiği samimiyeti Rum tarafından göremediklerine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Burada tüm seçenekler oturulur konuşulur. İki devletli çözüm de bir çözümdür. Federasyon da konfederasyon da öyle gevşek federasyon da öyle" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile New York'taki görüşmesinden sonra çelişkili açıklamalarda bulunan Rum liderin samimiyetle ne istediğini söylemesi gerektiğine dikkati çekti.

'ANASTASİADİS, ADA'DA GERİ ADIM ATMAYA DEVAM EDİYOR'

"Takvim ilerledikçe Rum tarafı sıkışmaya başladı" diyen Çavuşoğlu, "Anastasiadis sadece Crans-Montana'da değil Ada'da geri adım atmaya devam ediyor. Anastasiadis daha önce mutabakat sağlanan konularda da geri adım atmaya başladı. O olmaz bu olmaz demeye başladı" ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, Cumhurbaşkan Mustafa Akıncı ve siyasi parti genel başkanları ile yaptıkları görüşmede müzakerelere ilişkin sadece Rum tarafının ortaya atacağı fikirlerin değil kendi fikirlerinin de değerlendirildiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, hükümet ve muhalefetteki partilerle görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

'BÖLGEDE SONDAJLARIMIZA BAŞLAYACAĞIZ'

Kuzey Kıbrıs'ın görünürlüğünün arttırılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Rum tarafının tek taraflı doğal gaz arama faaliyetlerine karşı attıkları ve atacakları adımlar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Rum tarafının, Doğu Akdeniz'deki tek yanlı doğal gaz arama faaliyetlerinde 'Kıbrıs Türk tarafının haklarının gözetilmesi' tavsiyelerini dinlemediği takdirde o zaman sondajlarımıza başlarız. İkinci platformumuz şubatta geliyor. Fatih sondaj gemisinin Alanya1 bölgesinde, mart ayında orda işi bitiyor. Onu da güneye doğru kaydırıyoruz. Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız. Bu bizim istediğimiz şey değildi. Rum tarafının ve AB'nin telkinlerimizi dinlememesi üzerine biz bu adımları atacağız".

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği kıta sahanlığında gerekli gaz ve petrol çıkarmada her türlü faaliyeti sürdüreceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Rusya ile Suriye'de birlikte çalışmamızın faydasını gördük. Artan güven sayesinde de ikili ilişkilerimiz de daha iyi noktaya geldi. Geçmişte Crans-Montana'da ve Cenevre'de Kıbrıs meselesini Ruslarla defalarca değerlendirdik. Rusya, Rum kesimi ile de iyi ilişki içerisinde. Suriye'de bir Anayasa Komisyonu'nu da kurabilirsek, siyasi bir sürece gidebilirsek. O zaman bu bölgede diğer iş birliği alanları da çıkabilir. Bir çözüm olsa Kıbrıs barış ve refah adası olur" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Makedonya'daki isim sorununu da değinerek, konunun çözüme ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.