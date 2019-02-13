Kuzey Kıbrıs'ta 17 kilo kenevir sahile vurdu

Olay, Kaleburnu köyü deniz sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri sahilde 17 kilo Hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Paketlenmiş halde bulunan uyuşturucu madde, gerekli analizler ve araştırma yapılması için Parmak İzleri Şubesine ve Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildi.

Polis söz konusu uyuşturucu maddenin bölgeye nasıl geldiği konusunda geniş çaplı soruşturması devam ediyor.