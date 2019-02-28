Güney Kıbrıs'ın sondaj ruhsatı verdiği ExxonMobil, 10. parselde dünyanın en büyük gaz rezervlerinden birini buldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede sondaj ruhsatı verdiği şirketlerden ExxonMobil'in, son iki yılda dünyanın en büyük üçüncü gaz rezervini bulduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkopotis ile Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray, Lefkoşa'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Exxon Mobil-Katar Petrol işbirliğinde 10. parselde sürdürülen çalışmalarda, 1.7 ile 2.7 trilyon metreküp arasında gaz rezervinin bulunduğu açıklandı.

Bunun da dünyadaki en büyük rezervlerden biri olduğu belirtildi.

Exxon Mobil'in son iki yılda dünyanın en büyük üçüncü gaz rezervini bulduğunu söyleyen Lakkopotis, bunun dünya çapında bir keşif olduğunu ve Kıbrıs'ın açıklarında daha da fazla hidrokarbon rezervleri keşfedilebileceğine kanıt oluşturduğunu dile getirdi.

Rum bakan bunun Avrupa açısından alternatif bir enerji kaynağı oluşturabileceğine dikkat çekerken, Exxon Mobil Başkan Yardımcısı da gazı işleyip ithal etmek için Kıbrıs'da bir tesis inşa etmenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

Aspray, Kıbrıs'ın güney sularında daha fazla gaz araması yapmakla ilgilendiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği MEB'de Kuzey Kıbrıs'ı hiçe sayarak yaptığı sondajlar Ankara ile sürekli gergeinlik sebebi oluştururken Kuzey ile Güney Kıbrıs arasındaki müzakereleri de olumsuz etkiliyor.