Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var

Mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" dedi. Çavuşoğlu da "Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile bir araya geldi. İki bakan basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkeler arasındaki sorunlara uluslararası hukuk çerçevesinde çözümler bulunması gerektiğine inandıklarını dile getiren Katrugalos, bölgede var olan gerginlikleri azaltma yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Katrugalos, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili bazı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu çerçevede Kıbrıs'ın haklarını destekliyoruz çünkü Kıbrıs, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) var olan hidrokarbon kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir ancak şu da bir gerçek ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de mevcut hakları var. Uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hakları var ve biz bunların farkındayız" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: LAF OLSUN DİYE MÜZAKEREYE BAŞLAMAYALIM

© REUTERS / Denis Balibouse Kıbrıs müzakereleri geçici süreliğine askıya alındı

"Güven artırıcı adım için askerlerimiz ve savunma bakanlarımız bir araya gelmeli" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin "Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili "Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Katrugalos, Çavuşoğlu'nun garanti konusunda anlaşamadıklarını ifade etmesi üzerine, "Garantiler konusunda bir fikir ayrılığımız var. Burada tek taraflı hakların tanınması söz konusu. Bu konuyu uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek zorundayız. Biz Yunanistan olarak Kıbrıs haklarını savunmak durumundayız" dedi.