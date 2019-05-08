Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifasını sunacak

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman, Halkın Partisi'nin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla yarın saat 10.00'da istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunacağını bildirdi.

Görev süresinde birlikte çalıştığı herkese teşekkür eden Başbakan Erhürman, şu ifadeleri kullandı:



"Az önce yapılan açıklamaların hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ülkemizin bir an önce yönetsel istikrara kavuşmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlamasının sağlanması amacıyla yarın sabah saat 10.00'da istifamı sayın Cumhurbaşkanı'na sunacağım. Görev süremiz içerisinde birlikte çalıştığım bakan arkadaşlarıma, kıymetli bürokratlarımıza, milletvekillerimize, destek veren, katkı koyan, eleştiri yapan herkese teşekkür ederim. Halkımıza sevgi ve saygılarımı sunar, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim."

7 Ocak 2018 erken genel seçiminin ardından Erhürman'ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.