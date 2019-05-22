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04:20 22 Mayıs 2019
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    Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varıldı

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    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs'ta, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.

    Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Kuzey Kıbrıs'ta UBP ve HP, koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardı.

    Mustafa Akıncı
    © AA / KKTC Cumhurbaşkanlığı
    Kuzey Kıbrıs Yönetimi Cumhurbaşkanı Akıncı: Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir

    İki parti yarın saat 10.00'da mecliste hükümet protokolünü imzalayacak ve ardından saat 11.00'de Bakanlar Kurulu listesi Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulacak.

    UBP'de koalisyon hükümeti kurmak için UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verilen tam yetki kapsamında HP ile yapılan görüşmelerden çıkan sonuç, parti meclisiyle paylaşıldı. 

    HP'de ise parti meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirmesinin ardından UBP'yle hükümet kurma kararı aldı. HP Parti Meclisi, UBP ile hükümet kurma kararını, 20'ye karşı 40 oyla aldı.

    KUZEY KIBRIS'TA HÜKÜMET KRİZİ

    Kuzey Kıbrıs'ta CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

    Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

    Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.

    © AA /
    Kuzey Kıbrıs'ta hükümeti kurma görevi UBP Genel Başkanı Tatar'a verildi

    4'LÜ KOALİSYON 16 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

    Kuzey Kıbrıs'ta 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman'ın başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-TDP ve DP'den oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. 

    Kuzey Kıbrıs'ta 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3'er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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    Etiketler:
    Koalisyon, Halkın Partisi (HP), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Kuzey Kıbrıs
    Topluluk kurallarıTartışma
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