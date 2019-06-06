'Kırmızı Göl'den bir ceset daha çıkarıldı: '42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum'

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) teğmeni Nikos Metaksas tarafından öldürülen 7 kişiden biri olan 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait ceset 'Kırmızı Göl'de bulunan bavulun içerisinde çürümüş olarak bulundu. Valtez'in ellerinin yanında tüm vücudunun da iplerle sarıldığı belirlendi.

'Kırmızı Göl'den çıkarılan bavul ile ilgili basına fotoğraflar servis edildi.

Öte yandan Rum medyası da olayı 'vahşet' olarak manşetlerine taşıdı. Alithia, Başkanlık Sarayı’nda bulunan İtfaiye Teşkilatı Başkanı Markos Trangolas’un, cesedin bulunması ile ilgili olaraklider Nikos Anastasiadis'e, “Başkanım bulduk, bulduk” diye seslendiğini öne çıkardı.

Anastasiadis'i arayarak olay yerinden bilgi veren Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis de, "42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum" dedi.

'Orestis' lakaplı seri katil zanlısı Metaksas, 14 Nisan'da Filipinler vatandaşı Mary Rose Tiburcio'nun cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Maricar Valdez Arquilla ve Arian Palanas Lozano, Rumen Livia Bunea ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı Kata Anou da yer alıyor.

Kurbanların tamamının, Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Kata Anou olduğu sanılan kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.