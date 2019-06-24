Türkiye, Doğu Akdeniz'de balıkçılara denetim yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, orkinos ve benzeri balık türlerinin korunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak balıkçı gemilerini denetledi.
Bu kapsamda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında 13 balıkçı gemisi denetime tabi tutuldu.
Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak orkinos ve benzeri balık türlerinin korunmasına yönelik olarak Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımızda 13 balıkçı gemisi denetime tabi tutuldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/fMwvXrrt8g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 23, 2019
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