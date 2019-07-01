Kuzey Kıbrıs'ta patlama ve yangın: 'İlk bulgular patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da füzeye işaret ediyor'

Kuzey Kıbrıs'ta başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü.

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor" bilgisini verdi.

Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattı.

Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü.

Olay yerine giden Özersay, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını belirten Özersay, itfaiyenin yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlatıyor.