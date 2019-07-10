Rum lider Anastasiadis: Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeye hazırız

Görüşmede Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Rum Başkanlığı Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros da hazır bulundu.
Anastasiadis ile Spehar’ın bugünkü görüşmede, Türkiye’nin Kıbrıs çevresindeki faaliyetlerini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunu ve cep telefonlarıyla ilgili güven oluşturan önlemleri ele aldıkları öğrenildi.
BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı sabahki görüşmenin ardından öğleden sonrada Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ile de bir araya geldi.
Görüşmede Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve müzakere heyetinden üyelerin eşlik ettiği kaydedildi.
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