Kıbrıs lideri Anastasiadis: Çözüm görüşmelerinin canlanması mümkün

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile gayri resmi görüşmenin olumlu havada geçtiğini ve ciddi görüş ayrılıklarına rağmen çözüm görüşmelerinin yeniden başlaması için ortak temelin olduğunu belirtti.

Anastasiadis, bugünkü basın toplantısında, "Bugünkü görüşme, müzakerelerin yeniden başlama olasılığı açısından yaratıcı ve samimiydi. Görüşme sırasında, Kıbrıs sorununun çözümü için 1977’de mutabakat sağlandığı, yani çift bölgeli, çift toplumlu federasyonun temel olarak kaldığı teyit edildi" ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, "Merkez hükümetin, ademi merkeziyet teklifi üzerinde çalışması ve görüşmelerde ele alınacak konulardan biri olmasıyla ilgili olarak memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Önemli konularda yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen BM Genel Sekreteri’nin katılımıyla üçlü görüşmenin planlandığını dile getiren Anastasiadis, “Amaç, Kıbrıs sorunuyla ilgili somut görüşmeleri canlandırmak için gereken şartları oluşturma konusunda nasıl ilerleyeceğimize bakmak” dedi.

Akıncı ile gayri resmi görüşmede, güven artırıcı önlemlerin ele alındığını bildiren Anastasiadis, "Müzakereleri canlandırmak için uygun iklimi oluşturmak için sadece gerilimi azaltmakla kalmamalı, aynı zamanda Türkiye’nin yasa dışı faaliyetine son vermek gerektiğinin altını çizdim" dedi.

Kıbrıs sorununun çözümü için garanti, ordu ve diğer önemli sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Anastasiadis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıntılara girmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum ki, olumlu bir iklimimiz var, müzakereler için ortak temelimiz var, ama halen ciddi konularda görüş ayrılığı olduğunu itiraf etmek zorundayım. Ancak diyalog olmadan anlaşmazlıkların giderilemeyeceği konusunda fikir birliği var. Her bir taraf, önemli ön koşul olarak gördüğünü teyit etti ve tekrarladı."