MSB: Girne'deki patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı

Açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde konuşlu bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’nda meydana gelen patlamaya ilişkin basın açıklaması..https://t.co/vKK865uU74#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2019
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