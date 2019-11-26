Rus elçilik: Berlin'deki üçlü Kıbrıs görüşmesi Ada'nın birleşmesine katkı sunacak

Rusya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen üçlü gayriresmi Kıbrıs görüşmesinin Ada'nın birleşmesi için gereken koşulların oluşmasına katkı sunacağını ifade etti.

Rus büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis'ın dün Berlin'de yaptığı görüşmeye ilişkin olarak Facebook hesabından bir açıklama yayınladı.

Elçilik, "Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir uzlaşı bulunmasına giden yol açacağını ve Ada'nın birleşmesi için gereken koşulları oluşturacağını düşünüyoruz. Tarafların Kıbrıs müzakereleri sürecini yeniden başlatma arzusundan memnunuz ve Kıbrıs sorununun gelecekteki çözümüne ilişkin ana parametreler hakkında tarafların tutumlarının ilkesel olarak örtüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus diplomatik temsilciliği, "Rusya, iki toplumlu ve iki bölgeli bir Kıbrıs'ın oluşturulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununun çözülmesi için uluslararası çabaları aktif olarak desteklemeyi sürdürmeye hazır" diye vurguladı.

Russia🇷🇺 is ready to continue its active assistance to international efforts to resolve the Cyprus issue on the basis of the UN Security Council resolutions, which imply the establishment of the bicommunal and bizonal federation in Cyprus🇨🇾

➡️https://t.co/YKScC3dnO8 pic.twitter.com/49RQZQTkGt — RusEmbCyprus (@RusEmbCyprus) November 26, 2019

​