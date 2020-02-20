Güney Kıbrıs, AB'den Türkiye'ye yaptırımları sertleştirmesini talep etti

Brüksel'de bugün başlayan AB liderleri zirvesi öncesi, dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le biraraya gelen Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, birliğin Türkiye'ye uyguladığı yaptırım politikasını sertleştirmesi beklentisini paylaştı.

Michel-Anastasiadis görüşmesinde Kıbrıs sorunu ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara'ya uygulanan yaptırımlar ele alındı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Kyriakos Koushos, Türkiye'nin kapalı Maraş'ı turizme açma planlarının görüşmede önemli yer tuttuğunu belirtti.

Rum sözcü "Anastasiadis, Michel'e daha önce Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar için teşekkür etti ve daha da fazla yaptırım eklenmesini beklediklerini söyledi" dedi.

Rum liderin AB üyelik müzakerelerinden AB ile ilişkilere, Türkiye'ye verilen fonlara ve hatta Kıbrıslı Türklere ayrılan fonlara dek Türkiye'yle ilgili hiçbir konuda Güney Kıbrıs'tan esneklik beklenmemesi gerektiğinin AB Konseyi Başkanı'na net şekilde ilettiğini aktaran Koushos, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı, yasadışı eylemlerine Avrupa'nın hoşgörü göstermeyeceğini anlaması için Türkiye'ye güçlü mesaj verilmesi ve misillemede bulunulması gerektiğini vurguladı."

Buna göre AB Konseyi Başkanı Türkiye'nin eylemlerine AB'nin daha fazla müdahale etmesinden memnun kalıp kalmayacaklarını sordu ve da Rum liderden olumlu yanıt aldı.

Michel, Anastasiades'e, BM Genel Sekreteri ile en kısa zamanda temasa geçeceğini ve Kıbrıs sorununun çözümüne AB'nin nasıl yardım edebileceği konusunu ele alacağını da söyledi.