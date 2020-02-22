Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs şüphesi

Hastaneye kaldırılan, G.E’nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai’den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, koronavirüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak koronavirüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor.