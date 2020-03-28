Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi.
Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.
Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi.
Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.
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