Kıbrıs Dışişleri Bakanı: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle hakim güç olmayı amaçlıyor

Videokonferans yöntemiyle düzenlenen Delphi Ekonomik Forumu'nda konuşan Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde yürüttüğü sondaj çalışmalarını 'olumsuz bir senaryo' olarak nitelerken AB üyesi Kıbrıs'ın egemenlik haklarının ihlal edildiğini savundu.

Hristodulidis, AB üyesi bir ülke sıfatıyla ellerindeki tüm siyasi, diplomatik ve hukuki araçları kullanarak Türkiye'nin söz konusu faaliyetlerine karşılık verdiklerini kaydetti.

'Türkiye bölgedeki boşluğu doldurmaya çalışıyor'

Hristodulidis'e göre Türkiye'nin eylemleri, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarının korumaya yönelik değil, daha büyük bir planın ve birtakım hedeflerin parçası niteliğinde.

Türk dış politikasını etkileyen faktörün iç siyasi süreçler olduğunu ancak bunun uzun vadeli faydalar sağlamayacağını savunan Hristodulidis, "Bölgemizde bir boşluk oluştu ve Türkiye bölgede hâkim güç olmak için bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Tam da bu nedenle, özellikle şu anda Avrupa ülkeleri ve Brüksel, Türkiye'nin amaçlarını anlamışken AB, bölgede lider rolüne soyunmak için harika bir fırsata sahip" ifadelerini kullandı.

'Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesini konuşuyoruz'

Nikos Hristodulidis, İtalya ile Yunanistan arasında olduğu gibi, Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının gerekip gerekmediğine dair açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesinin müzakerelerin gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyen Hristodulidis, vakti geldiğinde gerekli açıklamaların yapılacağını ekledi.