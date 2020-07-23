Yunanistan ve Kıbrıs liderleri Türkiye'nin Meis ​​adasında sismik keşif kararını görüştü

Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Anastasiadis, “Biraz önce, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal eden yeni yasadışı eylemlerini konu alan telefon görüşmesi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, Meis adasına ilişkin konunun Kıbrıs ile nasıl bir bağlantısı olduğu konusuna değinmedi.

Anastasiadis ayrıca, Yunanistan Başbakanı ile Lefkoşa ve Atina’nın ‘ortak eylem’ olasılığını değerlendirdiklerini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile perşembe günü Paris’te yapacağı görüşmenin de ele alındığını ifade etti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı basın servisinin çarşamba günkü açıklamasında, “Fransa ve Kıbrıs liderleri arasındaki görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kışkırtıcı eylemleri ele alınacak” ifadelerine yer verilmişti.