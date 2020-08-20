Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye: Gelin uygarca konuşalım

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’ye “provokasyonlara son verme ve iki uygar komşu gibi diyalog başlatma” çağrısında bulundu.

Miçotakis, Amerikan CNN kanalının sunucusu Christiane Amanpour röportajında, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Doğu Akdeniz’deki duruma da değindi.

Yunan lider, “Türkiye ile tek bir görüş ayrılığı var, deniz bölgelerinin belirlenmesi ve biz, iki uygar komşu gibi oturup bunu konuşmamız gerektiğini söyledik. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme’ye başvurabiliriz” ifadesini kullandı.

İki ülkenin firkateynleri arasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili “iki bot çarpıştı” diyen Miçotakis, “Egemen haklarımızı savunmaya devam edeceğiz, ama bir gerilim aramıyoruz ve Türkiye’ye mesajımız basit: meydan okumaya son verin ve gelin uygarca konuşalım” diye ekledi.