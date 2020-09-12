Güney Kıbrıs: Türkiye’nin Akdeniz’deki tatbikatı yasa dışı

Kıbrıs Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugün başlayan atış tatbikatının yasadışı olduğunu ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini bildirdi.

Kıbrıs Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de bugün başlayan ve 14 Eylül pazartesi gününe kadar sürecek olan atış tatbikatının yasa dışı olduğu ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamada ise tatbikat bildirisinin yapıldığı NAVTEX ilanının ‘yasa dışı olduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü, uluslararası hukuku ve deniz güvenlik önlemlerini ihlal ettiği’ ifade edildi.

Cyprus Mail gazetesinin aktardığına göre Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, bugünden itibaren 20 Eylül'e kadar ülkenin Ulusal Muhafızları ve ABD Donanması Özel Kuvvetleri’nin katılımıyla ortak bir tatbikat yapılacağını bildirdi.

Açıklama’nın ABD Başkanı Mike Pompeo’nun Kıbrıs ziyaret öncesinde yapıldığı dikkatlerden kaçmazken, ABD’li diplomatın bu akşam Lefkoşa’ya gelmesi bekleniyor.

Türkiye, dün Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlayarak 12-14 Eylül tarihleri arasında atış eğitimi yapılacağını duyurmuştu.