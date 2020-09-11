Bloomberg: Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye boş tehditler savurmayı kesip sözü Merkel'e bırakmalı

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Doğu Akdeniz kriziyle ilgili Bobby Ghosh imzalı bir makaleye yer verdi. 'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtı retoriğinin artık sınırlarına ulaştığı' başlığını taşıyan makalede, 'Macron'un sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yaralayamadığı gibi Türkiye'ye karşı sopa-taş taktiği uygulamak için gerekli desteğe de sahip olmadığı' ifade edildi.

"Emmanuel Macron için hakikat anı, jet hızıyla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden Türk mevkidaşına yeniden retorik saldırıları ateşledi. Ancak sözler, Recep Tayyip Erdoğan’ın kemiklerini kırmayacak ve Macron, Türkiye’yi geri çekilmeye zorlamak için ekonomik sopa ve daha düşük ihtimalle askeri taş kullanmak için uluslararası mutabakat inşa etmekte zorlanacak" diye başlayan makalede, 'Fransa liderinin sözlü yaylım ateşlerinin sürekli tekrardan anlam kaybına uğradığı' belirtildi.

'Sadece Ankara tarafından daha fazla hor görülmesine yaradı'

10 Eylül'de Fransa'nın Korsika Adası'nda düzenlenen AB Akdeniz ülkeleri (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Malta), namı diğer MED7 liderler zirvesinde, Macron'un AB ülkelerine 'Türk provokasyonlarına karşı kırmızı çizgiler koyma' çağrısı yaptığı aktarılarak, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Ama biz bunu zaten duymuştuk. Hatta birkaç hafta önce, Macron halihazırda o krımızı çizgileri çekmiş olduğunu iddia ederken ve Türkiye'nin sözlere değil, eylemlere saygı göstereceğine dair tafra satarken. Lakin kendisinin bugüne değinki eylemleri, gerek tartışmalı sularda askeri tatbikatlara katılmak gerekse zirvelere evsahipliği yapmak olsun, sadece Ankara tarafından daha fazla hor görülmesine yaradı."

'Sert retoriğin acemisi olmayan Türk Dışişleri Bakanı, Fransız Cumhurbaşkanı'nın son salvosuna, kendi ateşiyle yanıt verdi: Macron 'eski sömürgeci refleksleriyle tepeden bakarak ders verme' çabasını bırakmalı. Türkiye'nin geçen hafta Kuzey Kıbrıs'ta düzenlediği askeri tatbikatın adı 'Akdeniz Fırtınası'ydı."

'Erdoğan'ı donanma ve sondaj gemilerini geri çekmeye zorlamaya yetmez'

"Bu da Macron'a iki seçenek bırakıyor: Çıtayı yükseltmesi ya da çenesini kapatması. Zaten donanma faaliyetleriyle dolup taşan sulara daha fazla Fransız savaş gemisi gönderebilir. (Ama bak sen, Ruslar da çıkagelmiş.) Gelgelelim bunun Erdoğan'ı donanma ve sondaj gemilerini geri çekmeye zorlayacağını hayal etmesi güç."

'NATO ve ABD'den ümit yok'

"Fransa böyle bir adım için NATO müttefiklerinin bir diğer üyeye karşı desteğini bekleyemez. ABD her ne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uzun yıllardır uyguladığı silah ambargosunu yumuşatmış olsa da, Trump tarafından sözü dinlenen Erdoğan'a karşı daha sert önlemler alması pek mümkün görünmüyor."

'Ankara, Paris'le laf dalaşından keyif alıyor'

"Macron, Erdoğan'a karşı ağır eleştirilerine devam edebilir, ancak bunların karşılığı da gittikçe etkisini yitiriyor. Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar yakında Fransa'nın 'birlik ve beraberlik' söyleminden sıkılmaya başlayacak. Ankara ise, Paris'le laf dalaşından keyif almaya bile başlayabilir."

'Merkel yaptırım uygulamaya gönülsüz'

"Peki ya Berlin? Almanya halihazırda AB Dönem Başkanı ve Şansölye Angela Merkel Türkiye-Yunanistan ihtilafına müzakere yoluyla bir çözüm getirmeye çalışıyor. AB'nin Türkiye'ye potansiyel yaptırım uyarısı yapmasına karşın, Merkel bunları uygulamaya gönülsüz gözüküyor."

'Fransa diğer büyük güçler arasında yalnız kaldı'

"Kendi barış konuşurken Macron'un savaş tehditleri savurması, muhtemelen Merkel'e uymuyor. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas askeri tatbikatların yardımcı olmadığını açıkça söyledi."

"Korsika'da diğer altı başka Avrupa liderinin varlığına rağmen, Türkiye'yi sindirmek isteğinde Fransa diğer büyük güçler arasında yalnız kaldı. Üstelik Macron'un ilgilenmesi gereken başka krizler de var. Kendisinin pandemiyi kötü yönettiğini hatırlatır şekilde, ülkede koronavirüs vakaları alarm verici boyutta artıyor. Fransa'yı Yeniden Başlatmak adını verip geçen hafta açıkladığı ekonomiyi teşvik planı, 100 milyar euroluk bir kumar."

'Libya'da da başı belada'

"Yurtdışında uğraşması gereken başka krizler var: Macron'un Lübnanlıları kendi siyasetçilerinden kurtarma vaadinin vadesi birkaç ayda dolacak. Mali'deki siyasi kargaşa, Fransa'nın Sahel bölgesindeki terörle mücadele amaçlarına meydan okuyor. Erdoğan'la diğer kapışması Libya da iyi gitmiyor."

"Bu şartlar altında, cumhurbaşkanının Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklarda retorik ateşini kesmesi ve konuşmayı şansölyeye bırakması, akıllıca olur."