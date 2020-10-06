NATO Genel Sekreteri'ni ağırlayan Yunan Başbakanı: Çözüm yolunu açmak Türkiye'ye kalmış bir iş

Ankara'nın ardından Atina'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kriz yolunu kapamak ve çözüm yolunu açmak Türkiye'ye kalmış" dedi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımını 'ABD'nin bölgedeki çıkarlarını etkileyen bir risk' diye eleştirdi.

Doğu Akdeniz'de kriz yaşayan Türkiye ile Yunanistan, NATO ve AB'nin devreye girmesi sonucu istikşafi görüşmelere başlama yönünde karar alır ama NATO'daki koordinasyon toplantısını ertelerken, Atina'dan yeni bir açıklama geldi.

Ankara'nın ardından Atina'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 'Türkiye'nin gerilimin düşürülmesine yönelik ilk adımını memnuniyetle karşıladıklarını, ama bunun içten ve dürüst bir hamle mi yoksa kısa vadeli bir hamle mi olduğunu görmek gerektiğini' söyledi.

Stoltenberg'le görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Miçotakis, "Kriz yolunu kapamak ve çözüm yolunu açmak Türkiye'ye kalmış" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ihlallerinin hem bölgede barış ve istikrarı hem de NATO'nun kendi içindeki uyumu tehdit ettiğini ileri süren Yunan Başbakanı, bunun sadece iki ülke arasındaki bir meseleden ibaret olmadığını iddia etti.

NATO Genel Sekreteri ise Türkiye ile Yunanistan'ın NATO Karargahı'ndaki yapıcı görüşmeleri aracılığıyla iki taraflı askeri çatışmayı önleme mekanizması kurduklarını, hem denizde hem havada çatışmadan kaçınmayı kolaylaştırmak için iki ülke arasında 7 gün 24 saat erişilebilir kırmızı telefon hattı kurulmasının da bu mekanizmaya dahil olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çatışmayı önleme mekanizması diplomatik çabalara alan açabilir. İki müttefik arasında temelde yatan ihtilafların artık müttefiklik ruhu içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde tamamen müzakereler yoluyla ele alınabileceğini umuyorum."

Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın askeri varlığının büyüdüğünden söz ederek, "Bunun güvenliğimiz üzerinde etkileri vardır, bu yüzden hep birlikte ele almalıyız" dedi.

ABD ile ittifakı ilerleten Yunanistan'ın sağcı lideri de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımını 'ABD'nin bölgedeki çıkarlarını etkileyen bir risk' olarak değerlendirdi.