AB’den Türkiye’ye ‘Kapalı Maraş’ çağrısı: Karar gözden geçirilsin

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta 46 yıldır sivil kullanıma kapalı olan Maraş'ın halka açılması kararına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’ye, Kıbrıs’taki Maraş şehrinin sahil şeridinin halka açılması kararını gözden geçirme çağrısında bulundu. Borrell, bu kararın Doğu Akdeniz’de gergin olan durumu daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.

Borrell, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında, “Birleşmiş Milletler nezdindeki anlaşmaya uygun olarak kapalı olan bu bölgenin açılması, anlaşmanın kaba bir şekilde ihlali. Türkiye’ye bu tür faaliyetleri durdurma çağrısını içeren bir bildiri hazırlıyoruz” ifadesini kullandı.

Josep Borrell, “Bu yeni girişim yapıcı değil, yeni gerilime yol açacak ve anlaşmaya yardımcı olmayacak, Doğu Akdeniz’deki karmaşık duruma çözüm bulmayı kolaylaştırmayacak” diye sözlerine ekledi.