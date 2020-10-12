Kıbrıs'ta gerilim: Rum taraftar grubu sınır kapısını kırdı, meşale fırlatıp yangın çıkardı

Kıbrıs'taki Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı'nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkardı.

Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler, ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler.

Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkartdı.

Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.

Türkler de yürüyüşe geçti

Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.

Polisin göstericileri uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı.

Güvenlik güçleri ise olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.