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    AB Akdeniz deniz gücü

    Libya'ya giden Türk gemisini durduran AB deniz gücüne bağlı Alman askerleri, Ankara'nın protestosu üzerine aramayı kesti

    © Fotoğraf : EU Naval Force
    Doğu Akdeniz
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    AB'nin Akdeniz'deki İrini Harekatı'nda görevli bir Alman firtakeyninin Libya'ya silah taşındığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durdurması, Ankara ile yeni bir kriz çıkardı. Ankara'nın izin vermemesi nedeniyle Alman askerleri kargo denetimini kesip gemiyi terk etti.

    Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya silah ambargosu kapsamında 31 Mart 2020'de başlatılan Avrupa Birliği (AB) Akdeniz İçin Deniz Kuvvetleri'nin IRINI Harekatı (EUNAVFOR MED IRINI), Türkiye ile gerginliğe sahne oldu. 

    AB'nin İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Libya'ya silah taşındığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durdurmasıyla yaşanan gelişmeleri,  Almanya'nın Der Spiegel dergisinin haber portalı, 'Şüpheli gemiye Alman ordusu denetimi, Türkiye tarafından engellendi' başlığıyla duyurdu. Haberde, Alman askerlerinin denetim için çıktıkları gemiyi Ankara'nın sert protestosu karşısında terk etmek zorunda kaldıklarını belirtildi.

    'Skandal' diye yansıttığı olayda, edindiği bilgilere göre, Ankara'daki yönetimin Alman ordusunun şüpheli Türk yük gemisini denetlemesini son dakikada engellediğini dile getiren Der Spiegel, pazar günü AB'nin Irini misyonu kapsamında Alman firkateyni Hamburg'un 200 kilo yük taşıyan Türk yük gemisi Rosaline A'yı Libya içsavaşına silah taşıdığı şüphesiyle Libya'nın Bingazi kentinin 200 km kuzeyinde durdurduğunu ifade etti. 

    Rutin görevin krize dönüştüğünü ve akşamüstü gemiye çıkan Alman askerlerinin Ankara'nın protestosu ve AB misyonuna denetime izin vermediğini bildirmesi üzerine kargo denetimini kesmek ve pazartesi sabaha karşı Rosaline A'yı terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

    Der Spiegel, "Rosaline A, Libya'ya doğru yolculuğuna devam etti. Plana göre, konteyner yük gemisinin Misrata'ya uğraması gerekiyor" dedi. Harekatın https://www.operationirini.eu/ sitesine göre misyonun en tepesinde komutan olarak İtalyan donanmasından Amiral Fabio Agostini bulunuyor. Ancak 6 ayda bir amiral gemisinin dönüşüyle birlikte İtalya ile Yunanistan arasında komutan değişikliği oluyor. 

    AA ise "Türk gemisine hukuk dışı arama" başlığı altında "Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman firkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi, Doğu Akdeniz'de, Mora Yarımadası'nın güneybatısında durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurdu ve aradı" dedi.

    TRT Haber de olayı aynı şekilde verirken 'geminin uluslararası hukuka aykırı şekilde arandığı anlara' dair video paylaştı.

    AA olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

    "Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Türkiye'den böyle bir izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı.

    Personelin helikopterden inişi ve Hamburg Fırkateyni'nin "ROSELINA-A" gemisi çevresindeki hareketleri de gemi personeli tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

    Uluslurarası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacak

    Geminin süratini düşüren ve yolundan engelleyen askerler, Türkiye'den izin almadan yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara uymayarak tüm konteynerleri de açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, daha sonra gemiden ayrıldı.

    Gemi, Misrata Limanı'na doğru seyrine devam ederken Türkiye'nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağı öğrenildi."

    Görüş aldığı güvenlik kaynaklarının 'İrini Harekatı unsurlarının bayrak devletinin rızası olmadan gemiye çıkmasını hukuka aykırı bir davranış olarak nitelendirdiğini' aktaran AA, "Yaşanan skandal nedeniyle geminin saatlerce Akdeniz'de ağır deniz şartlarına maruz bırakıldığını belirten kaynaklar, olay nedeniyle 'açık denizlerin serbestisi' ilkesinin de açık olarak ihlal edildiğini vurguladı" dedi.

     

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