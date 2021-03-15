ABD ve Fransa dışişleri bakanları Doğu Akdeniz’i görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın yazılı açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı, İran, Rusya ve Çin ve ayrıca Libya’daki siyasi süreci görüştü. Onlar ayrıca Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı konuştu” ifadesine yer verildi.
.@SecBlinken spoke with France Foreign Minister @JY_LeDrian today to highlight our commitment to coordinate views on Russia, China, Iran, and Libya. https://t.co/tvrJhDEV3C— Ned Price (@StateDeptSpox) March 14, 2021
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