Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta federasyon kalmamıştır, iki devletli çözüme doğru gidilmeli

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz ayrı bir devletiz, biz ayrı bir halkız. Kıbrıs'ta federasyon kalmamıştır. Bundan sonra iki devletli bir çözüme doğru gidilmelidir" dedi.

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan yazılı açılamaya göre Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBB ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından çevrim içi düzenlenen 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünü, Bugünü, Yarını' başlıklı toplantıya katıldı.

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de şartların eskisinden farklı olduğunu belirten Tatar, "Uluslararası çıkarlarımızdan asla ödün vermeden pozisyonumuzu korumak vatan görevidir. Artık federasyon geride kalmıştır. Rumların anladığı federasyon ile bizim anladığımız federasyon arasında ortaklık yoktur" ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta ancak iki egemen, bağımsız devletin iş birliği ile bir anlaşmanın olabileceğini vurgulayarak, "Rum'un onayı kadar KKTC'nin onayı da önemlidir. Dolayısıyla biz onay vermediğimiz takdirde hiçbir anlaşma olmaz" dedi.

"Biz ayrı bir devletiz, biz ayrı bir halkız. Kıbrıs'ta federasyon kalmamıştır. Bundan sonra iki devletli bir çözüme doğru gidilmelidir" diye kaydeden Tatar, Doğu Akdeniz'de gelinen noktada değişen konjonktürde Kuzey Kıbrıs'ın değerinin arttığını belirtti.

'Sağduyulu herkes oynanan oyunu görmeli'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da konuşmasında, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın daha da önem kazandığını belirterek, şunları söyledi:

"Emperyal güçler ve onların iş birlikçileri Kıbrıs Türküne 'Siz Türk değilsiniz, Kıbrıslısınız' derken, Güney Kıbrıs halkını Helen olarak görüp, destekliyor. Hedefleri, KKTC'yi milletsiz bırakmak ve Kıbrıs Türkünü kısa sürede Rumların azınlığı haline getirip asimile etmek. Sağduyulu herkes oynanan oyunu görmeli. Kıbrıs Türkü, bağımsız ve kalıcı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çatısı altında yoluna devam etmelidir. Üretmeli ve hakça bölüşmelidir. Bunun için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, stratejik üretim alanları belirlemeli, iki devlet el ele verip Kuzey Kıbrıs'ı bu alanlarda üretimde lider yapmalıdır."