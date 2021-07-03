Akdeniz'de göçmen botu alabora oldu: En az 43 ölü

Tunus açıklarında bir göçmen botu alabora oldu.
Konu ile alakalı açıklama yapan Tunus Kızılay'ı, en az 43 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Denizdeki kurtarma çalışmalarında ise 84 göçmen kurtarıldı.
Akdeniz'de Tunus açıklarında bir göçmen botu alabora oldu, en az 43 göçmen hayatını kaybetti, 84 göçmen ise kurtarıldı.
Tunus açıklarında bir göçmen botu alabora oldu.
Konu ile alakalı açıklama yapan Tunus Kızılay'ı, en az 43 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Denizdeki kurtarma çalışmalarında ise 84 göçmen kurtarıldı.
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