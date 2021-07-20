Güney Kıbrıs halkı, yeni koronavirüs önlemlerini protesto etmek için sokaklara çıktı

Güney Kıbrıs sakinlerinin getirilen yeni koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için sokaklara çıktığı, göstericilerin yerel Sigma TV televizyonunun bulunduğu binanın yakınında kargaşaya yol açtığı bildirildi.

Rus basınının Sigma TV’ye atıfla aktardığına göre gösteriler sırasında yaklaşık 2 bin 500 protestocu, alanda bulunan park halindeki otomobilleri ateşe verdi, mağazaların vitrinlerini kırdı. Televizyon binasına da giren göstericiler, birinci katın lobisinde mobilyalara zarar verdi.

Protesto eylemi dün gece sona erdi, televizyon çalışanlarından yaralanan olmadı. Olay yerine polis kuvvetleri sevk edildi.

Επέτειος της εισβολής.Ενώ η προσοχή μας έπρεπε να είναι στραμμένη στην παράνομη επίσκεψή και εποικισμο της Αμμοχωστου δυστυχώς έφταιξε το συγκρότημα ΔΙΑΣ SIGMA TV #Cyprus #Αμμόχωστος #Varosha #EU #Famagusta pic.twitter.com/fw3TtFZkRS — Repatriated & Overseas Cypriots (@RepatriatedCy) July 19, 2021

Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana 91 binden fazla vaka saptandı, 384 kişi hayatını kaybetti, 74 binden fazla kişi ise hastalığı yenerek sağlıklarına kavuştu.