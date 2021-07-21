İsrail'den Güney Kıbrıs'a 'Maraş' desteği açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'taki Maraş bölgesiyle ilgili olarak Güney Kıbrıs yönetimine destek verdiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" ifadelerini kullandı.

1/2 Israel is following with deep concern recent unilateral Turkish actions and statements regarding the status of Varosha. Israel reiterates its solidarity and full support for Cyprus. pic.twitter.com/vihvgH11E0 — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) July 20, 2021

​Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yarın Güney Kıbrıs ve İsrail'e ziyaret düzenleyeceği bildirildi.