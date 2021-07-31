Kuzey Kıbrıs'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs'ın Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, yangına Orman Dairesi’ne bağlı ekipler, sivil savunma, askeri personel ve belediye ekiplerinin müdahale ettiği belirtilerek, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine geldi. Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile irtibat halinde olduklarını belirten Tatar, "Köylü, muhtarı, Lapta Belediyesi çalışanları olmak üzere tüm halk seferber olmuş durumda. Tarım Bakanımızdan (Nazım Çavuşoğlu) aldığımız bilgiye göre de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bundan sonraki süreçte soğutma çalışmaları gerekiyor. Söndürülen yerde gerekli soğutma yapılmaz ise tekrardan çıkabilir. Bütün ekipler yukarıda yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yangınlara karşı bugünlerde tüm vatandaşları sağduyulu ve tedbirli olmaya çağırıyoruz" diyen Tatar, herkesten üzerine düşen titizlikte hareket etmesi ve kurallara uymalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, beraberinde Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yangın bölgesini helikopterle havadan inceledi.