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    Kanadalı eski rehine Joshua Boyle çocuklarından biriyle

    Taliban'dan kurtarılan rehine, Kanada'da 15 saldırı suçlamasından tutuklandı

    © AFP 2017/ Mike CARROCCETT
    Dünya
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    Taliban'ın elinde 5 yıl rehine kaldıktan sonra ekimde kurtarılan Joshua Boyle, ailesiyle birlikte Kanada'ya dönmesi sonrası cinsel saldırıda bulunmak, ölümle tehdit etmek ve polisi yanlış yönlendirmek dahil 15 suçlamadan tutuklandı.

    Taliban'ın elinden kurtarılan ABD'li Caitlan Coleman, Kanadalı kocası Joshua Boyle ve çocukları
    © REUTERS/ Taliban
    Taliban'ın kaçırdığı çift 5 yıl sonra kurtarıldı
    Yöneltilen suçlamaların hepsinin ailenin Kanada'ya dönüşünden hemen sonrasına denk gelen 14 Ekim ile 30 Aralık arasında vuku bulduğu belirtildi. Suçlamalar sekiz kez saldırı, iki kez cinsel saldırı, iki kez yasadışı biçimde kapalı tutmak, bir kez ölümle tehdit etmek, bir kez kamusal zarar vermek, bir kez sağlığı bozacak şekilde Trazodone isimli anti depresan ilacı zorla içirmek diye sıralanıyor. Mahkeme kararıyla dosyadaki kurbanların ve tanıkların isimleri açıklanmıyor. Yılbaşında Ottawa'da mahkemeye çıkarılan 34 yaşındaki Boyle, en azından çarşamba günkü duruşmaya dek hapiste tutulacak. 

    ESARET ALTINDAYKEN EŞİ ÜÇ ÇOCUK DOĞURDU

    Kanadalı bir vergi mahkemesi yargıcının oğlu olan Boyle'un Amerikalı hamile eşi Caitlan Coleman'la birlikte Afganistan'da ne aradığı hep soru işareti olarak kaldı. 2012'de Afganistan'ın Vardak eyaletinde sırt çantalı seyahat yaparlarken Taliban bağlantılı Hakkani örgütü tarafından kaçırılan çiftin 5 yıllık esareti boyunca Caitlan Coleman üç çocuk dünyaya getirdi.

    Bowe Bergdahl
    © REUTERS/ U.S Army
    Taliban'ın elinde 5 yıl esir kalan ABD'li asker, firardan suçlu bulundu
    'BEBEĞİMİ ÖLDÜRDÜLER, EŞİME TECAVÜZ ETTİLER'

    Ekim 2017'de Pakistan'ın operasyonuyla kurtarılan çiftin Kanada'ya geri dönmesinden bir hafta sonra Coleman açıklanmayan bir sebepten hastaneye kaldırıldı. Boyle'un ailesi 'çiftin derin bir travma geçirdiği ve Josh'un konuştuğu zaman düşüncelerinin bulanık olduğunun anlaşıldığına' dair bir açıklama yaptı. Boyle, verdiği bir röportajda, militanların dördüncü bebeklerini öldürdüğünü ve eşine tecavüz ettiklerini ileri sürdü.

    EŞİ: ZİHİNSEL DURUMU ETKİLENDİ

    Boyle'un tutuklanmasının ardından salı günü Toronto Star gazetesine konuşan Coleman, suçlamaların arka planına açıklama getirmedi, ama 'eşinin 5 yıl çekmek zorunda bırakıldığı stres ve travmanın zihinsel durumu üzerinde etki bıraktığını' dile getirdi. Avukatı Eric Granger da daha önce Boyle'un başının yasalarla derde girmediğine dikkat çekip ''Hepimizin bildiği gibi o çok şey çekmiş olan genç bir adam'' dedi.

    GUANTANAMO BAĞLANTISI

    Geçmişte kendisinden 'Menonit kilisesinden bir hippie' diye söz eden Boyle'un uzun zamandır radikal İslam ile yakından ilgilendiği, hatta bir ara Zeynep Kadir isimli kadınla evlendiği biliniyor. Zeynep Kadir'in erkek kardeşi, Pakistan kökenli Kanada vatandaşı Ömer Kadir ise henüz 15 yaşındayken Afganistan'da el bombasıyla bir ABD askerinin ölümüne yol açmaktan ABD tarafından esir alınmış ve Guantanamo'da 10 yıl tutulmuştu.

    Guantanamo
    © REUTERS/ Lucas Jackson
    BM: Guantanamo’da işkenceler devam ediyor
    DEVLET ÖZÜR DİLEDİ

    'Guantanamo'nun çocuk esiri' olarak bilinen ve 2012'de nihayet Kanada'ya iade edilen Ömer Kadir, Kanada devletine Guantanamo'da esir tutulmasına göz yumarak anayasal haklarını çiğnemek suçlamasından dava açıp 8.4 milyon Amerikan doları tazminat kazanmıştı. Hükümet de Kadir'den resmen özür dilemek zorunda kalmıştı.

    BAŞBAKAN TRUDEAU'YU ZİYARET

    Bir röportajda Afganistan'a 'işleri düzeltmek için gittiklerinden' söz eden Boyle da ailesiyle birlikte Noel arifesinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu parlamentodaki ofisinde ziyaret etmişti. Ziyaretin görüntüleri Twitter'da paylaşılmıştı. Boyle'un tutuklanmasıyla ilgili Trudeau'nun ofisinden açıklama gelmedi.

    Etiketler:
    Hakkani, Taliban, Joshua Boyle, Caitlan Coleman, Kanada
    Topluluk kurallarıTartışma
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