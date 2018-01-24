Lavrov ve Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hazırlıklarını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlık sürecini görüştüğü duyuruldu.

© Sputnik/ Russian Presidential Press Office/Mikhail Metzel/POOL Soçi kongresinin davetiyeleri gönderildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Türkiye'nin girişimiyle 24 Ocak'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi yapıldı. Rusya ve Türkiye liderlerinin temaslarının devamı niteliğinde yapılan görüşmede dışişleri bakanları, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlık sürecini ele aldı. Söz konusu etkinliğin başarılı bir şekilde yapılmasının sağlanması amacıyla karşılıklı olarak ek adımların atılması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'nin yeni anayasası üzerindeki çalışmaların başlamasının planlandığı kongreye, hem hükümet temsilcilerine, hem de iç, dış ve silahlı muhaliflere söz hakkı tanınacağını açıklamıştı.