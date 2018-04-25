G7 Dışişleri Bakanları bir araya geldi: 'Rusya’nın Suriye ve Ukrayna’daki eylemleri kabul edilemez'

Açıklamada “G7 dışişleri bakanları Suriye, Ukrayna ve Kuzey Kore’deki durum dahil uluslararası barış ve güvenlik konusundaki endişelerini dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.
Rusya’nın dünyayı istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunmakla suçlandığı açıklamada, Suriye, Ukrayna ve diğer komşu ülkelerdeki eylemlerinin de kabul edilemez olduğu ifade edildi.
Açıklamada Rusya ayrıca demokratik süreçlere müdahale etmek, dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçlandı ve Donbass’taki durum nedeniyle Rusya’ya karşı yaptırımların arttırılması çağrısı yapıldı.
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