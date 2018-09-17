BM: Putin ve Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli

Putin ve Erdoğan arasında Soçi’de gerçekleşen görüşmenin çok önemli olduğunu vurgulayan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, görüşmenin İdlib’deki sivillere olumlu yansımasını umuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

'UMARIZ İDLİB'DEKİ SİVİLLERE OLUMLU ETKİSİ OLUR'

Dujarric, "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere olumlu etkisi olur. İdlib'de siviller büyük tehlike altında" yorumunda bulundu.