WSJ: Venezüella’daki olaylar ABD’nin Rusya ve Çin’e karşı koyma planının bir parçası

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan düşürme girişimlerinin ABD’nin bölgedeki kontrolünü güçlendirmeye ve Rusya ile Çin’in etkisini azaltmaya yönelik planının ilk adımı olduğunu yazdı. Gazeteye göre Washington’un bir sonraki hedefiyse Küba olacak.

WSJ’nin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ‘(ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin Venezüella Devlet Başkanı’nı görevden uzaklaştırma girişiminin ABD’nin Latin Amerika üzerindeki etkisini güçlendirmeye yönelik yeni stratejisinin başlangıç evresi olduğu’ belirtildi.

WASHİNGTON’UN HEDEFLERİ

Haberde, Washington’un sonraki eylemlerinin büyük bir olasılıkla Küba’yı hedef alacağı, ayrıca ‘Rusya, İran ve Çin’in bu bölgeye yönelik son saldırılarını sınırlandırmayı’ amaçlayacağı kaydedildi.

“Washington uzun süredir (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro ve selefi Hugo Chavez'i eleştirmiş olsa da, Trump yönetiminde Küba'nın ulusal güvenlik açısından daha ciddi bir tehdit oluşturduğuna inanan birçok yetkili bulunuyor” denilen yazıda, şöyle devam edildi:

“Bu kişiler Küba’nın ABD’deki istihbarat operasyonlarına ve diğer Latin Amerika ülkelerinde Amerikan karşıtı düşünceleri yaymaya yönelik girişimlerine işaret ediyor. Yönetimdekiler Venezüella ile Küba arasındaki bağları koparmayı, ayrıca her iki ülkedeki rejimlerin başarısız olmasını sağlamayı hedefliyor.”

Yazıda ayrıca tecrit edilmeye çalışılan Venezüella ve Küba’nın Rusya, Çin ve İran’la bağlarını güçlendirdiği ve bu adımların Washington’da memnuniyetsizliğe neden olduğu vurgulandı.

‘KÜBA’DAN SONRA SIRADA NİKARAGUA OLABİLİR’

Trump yönetiminin bu stratejisini geliştirme sürecinde son 2 yıldır Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Latin Amerika ile ilişkileri koordine eden Mauricio Claver-Carone’nin yer aldığı, ayrıca bu planların yapılması üzerinde ABD’li Senatör Marco Rubio ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mario Diaz-Balart’ın büyük etkisi olduğu belirtilen haberde, “Venezüella ve Küba’dan sonra ABD’li yetkililerin dikkatleri Nikaragua’ya yönelecek” dendi ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu ülkeyi de defalarca eleştirdiğine dikkat çekildi.

BÜYÜK RİSKLER

Gazete, “ABD’nin stratejisi büyük riskleri beraberinde getiriyor. Eğer (Trump) yönetimi tarafından muhalefet lideri Juan Guaido’ya verilen destek Maduro’nun iktidardan düşürülmesini ya da Caracas ile Havana arasındaki bağların kopmasını sağlayamazsa, Venezüella’daki ağır durum daha da kötüleşebilir, ABD ise krize daha derin bir biçimde çekilmiş olur ve bu durum, Çin, Moskova ve İran’ın bölgedeki etkisini güçlendirebilir” ifadelerini kullandı.

‘ABD’nin Küba’ya karşı atılacak adımlara başka ülkeleri çekebilme olasılığının düşük’ olduğu belirtilen yazıda, “Venezüella çoktandır ABD’nin birçok müttefiki tarafından dışlanan ülke kabul ediliyordu, ancak şu anda Kanada ve Fransa da dâhil olmak üzere bazı ülkelerdeki iş çevreleri, Küba’ya büyük ilgi duyuyor” denildi.