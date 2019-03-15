'Liderine duyulan güven' bakımından Çin, ABD'yi geride bıraktı

Gallup araştırma şirketinin 134 ülkede yaptığı çalışma sonucunda Çin'in liderine onay verenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 34'e yükseldi.

Euronews'in haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik onayı ise Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra gerilediği yüzde 31'de kaldı. Bu seviye ABD'nin son üç başkanı döneminde görülen en düşük oran. 2018 yılında Trump'a duyulan güven en fazla Kamboçya, Türkiye ve İran'da geriledi.

Rusya'nın liderliğine verilen onay ise yüzde 30'la ABD'ye bir hayli yaklaştı.

Bu oranlar dünya genelindeki insanların algısını yansıttığı için reel olarak güç dengesini vermiyor. Fakat raporun yazarları sonuçlar bir anlamda ülkelerin yumuşak gücünü yansıttığı için özellikle küresel ticaret anlamında önemli etkileri olabileceğini savunuyor.