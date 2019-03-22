BM: Golan Tepeleri’nin statüsünde değişiklik yok

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Golan Tepeleri’nin statüsüyle ilgili durumun aynı kaldığını, bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.

© REUTERS / Ronen Zvulun Trump: ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

Haq, bugünkü basın brifinginde, "Bu durum, BM Güvenlik Konseyi kararında ve Genel Kurul'un ilgili kararında çok somut bir biçimde yansımasını bulmuştur" dedi.

Haq, "Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.