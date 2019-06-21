Malezya Başbakanı: MH17 olayında Rusya günah keçisi yapılıyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2014’te Ukrayna’nın doğusunda BUK füzesi ile vurularak düşürülen Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağı ile ilgili soruşturmada Rusya’nın günah keçisi yapıldığını söyledi.

Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) MH17’nin düşmesi olayında Rusya’ya yönelttiği suçlamaların ardından Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Rusya’nın olayda günah keçisi haline getirildiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Muhammed, “Çok üzgünüz, çünkü başından beri Rusya’yı yanlışla ilgili suçlamak siyasi bir konuya dönüştü. Daha inceleme yapmamışlarken dahi ‘Rusya’ dediler. Şimdi de kanıtları olduğunu söylüyorlar. Bizim için bunu kabul etmek çok zor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağı dört yıl önce Ukrayna'nın doğusunda düştü ve içindeki 298 kişiye mezar oldu. Uluslararası soruşturmacılar, uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü ileri sürdü, ancak suçlamaları reddeden Moskova, şimdiye kadar olayın sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik yürütülen soruşturmaya dahil edilmedi.

Moskova, güvenlik güçlerinin topladığı verilerin uçağın Ukrayna'ya ait bir füze tarafından ya da Su-25 uçağı ile düşürülmüş olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, incelemeler neticesinde Ukrayna'ya ait Buk-M1 bataryasının radarının olaydan bir gün önce aktifleştirildiğini tespit etti. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke de soruşturmada Rusya'ya yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

JIT son olarak Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov isimli Rusya vatandaşlarını ve Ukraynalı Leonid Harçenko'yu sorumlu tuttu. Ulusal ve uluslararası arananlar listesine konulacağı belirtilen bu kişiler, BUK füzesi donanımının Donbass’a nakliyesinde yer aldıkları iddiaları nedeniyle cinayet suçlamaları ile karşı karşıya. Konuyla ilgili mahkeme süreci ise 9 Mart 2020’de başlayacak.

JIT temsilcileri, faciayla ilgili uluslararası soruşturma ekibinin Rusya ve Ukrayna’ya şüphelilerin sorgulanması yönünde talep göndereceğini de belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, JIT’in son iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.