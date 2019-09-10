Deşifre edilen eski CIA ajanı Kongre'ye adaylığını açıkladı: Başkan, sizden hesap sormaya geldim

16 sene önce deşifre olan ve görevden ayrılmak zorunda kalan eski CIA ajanı Valerie Plame, ABD Kongresi'ne adaylığını 'aksiyon filmi fragmanı gibi' bir video ile açıkladı.

2003 yılında, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin özel kalem müdürü Scooter Libby tarafından gerçek kimliğinin sızdırılmasının ardından The Washington Post yazarı Robert Novak'ın köşesinde deşifre olan ve görevden ayrılmak zorunda kalan eski CIA ajanı Valerie Plame, ABD Kongresi'ne adaylığını açıkladı.

Plame'ın New Mexico'dan adaylığını açıkladığı video ABD gündemine oturdu.

Birçok kişi tarafından bir aksiyon filmi fragmanına benzetilen videoda Plame ilk önce CIA'deki görevini tanıtıyor: "Görevim, haydut devletlerin ve teröristlerin nükleer silah edinmelerini engellemekti"

Daha sonra iş hayatından ve Yahudi kökenli ailesinden kısaca bahseden Plame, "Ülkeme hizmetim kendi hükümetim bana ihanet ettiği için kısa kesildi" diyor.

Videoda hızla kullandığı aracı drift yaparak durduran Plame, Libby'nin kimliğini eski ABD Büyükelçisi olan eşi Joseph Wilson'dan intikam almak için deşifre ettiğini belirtiyor. Videonun sonunda ise "Başkan sizden hesap sormaya geldim" ifadelerini kullanıyor.

Plame videoda ABD'nin kadın hakları, sağlık hizmetleri ve ulusal güvenlikte zayıflamakta olduğunu, bu yüzden de Kongre'de bir koltuk için yarışmaya karar verdiğini de belirtiyor.

George Bush hükümetinde görev alan Libby, geçen sene ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti.

Deşifre edilen eski CIA ajanı Kongre'ye adaylığını açıkladı: Başkan, sizden hesap sormaya geldimhttps://t.co/QmheKtmbN2 pic.twitter.com/JYjuPWKNWI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 10, 2019

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