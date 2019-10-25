Çin: İngiltere'de TIR'da bulunan 39 kurbanın kimlikleri doğrulanamadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de Essex bölgesinde bir TIR’da cansız bulunan 39 kişinin, Çin uyruklu olup olmadığının henüz doğrulanamadığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in Büyükelçiliği aracılığıyla İngiliz polisiyle iletişim kurduğunu belirterek, "İngiliz polisi, hâlâ kurbanların kimliklerini tespit etmek için soruşturma yürütüyor, henüz Çin vatandaşı olup olmadıkları teyit edilemiyor" ifadelerini kullandı.

Hua, "İngiltere'nin bir an önce kurbanların kimliklerini tespit etmesini, gerçekleri ortaya çıkararak, suçluları kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırmasını umuyoruz" dedi.

Hua, kurbanların hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun bu olayın ‘büyük bir trajedi’ olduğunu vurguladı, uluslararası topluma göç konusunda işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

Sözcü, Çin'in Belçika'daki büyükelçiliği vasıtasıyla polis ve ilgili birimlerce kapsamlı soruşturma yürütülmesini talep ettiğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'nin güney doğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde park edilmiş halde bulunan bir TIR'ın içinde biri genç olmak üzere 39 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

İngiliz basını, dün polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, kurbanların Çin vatandaşı olduğunu iddia etmişti. Ayrıca ölen 39 kişiden 31'inin erkek, sekizinin kadın olduğu belirtilmişti.

Essex polisi, TIR'ın Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkan ve Thames Nehri kıyısındaki Purfleet limanına demirleyen bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığını tespit etmişti.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, burada Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alındığı ve bulunduğu sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

İngiliz polisi, TIR’ın Kuzey İrlandalı sürücüsü Mo Robinson'ı gözaltına almıştı.