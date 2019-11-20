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    BMGK

    BMGK üyesi 5 AB ülkesi: 'İsrail yasa dışı yerleşimlere son vermeli'

    © REUTERS / Eduardo Munoz
    Dünya
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    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 5 Avrupa Birliği (AB) ülkesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı barışı yıprattığını bildirdi.

    Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
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    BMGK kasım dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Konseyde Filistin sorunu ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı oturum öncesi, AB üyesi 5 ülke adına ortak açıklama yaptı. 

    Pierce, İsrail'in Filistin'deki yerleşim birimlerine yönelik tutumlarının değişmediğini söyledi. 

    İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu, iki devletli çözümü ve kalıcı barışı yıprattığını belirten Pierce, İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerine son vermesi çağrısı yaptı. 

    Pierce, Batı Şeria'nın olası ilhakına yönelik çağrıların ise endişe verici olduğunu ifade ederek, "Gerçekçi ve uygulanabilir tek yol olan müzakere edilmiş iki devletli çözüm sürecini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. 

    Pompeo, yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

    Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'nin kararının "uluslararası kanunların hafife alınması" anlamına geldiğini belirtmişti.

    İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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    Etiketler:
    Almanya, İngiltere, Filistin, ABD, İsrail, Avrupa Birliği, BMGK
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    Fotoğrafta: Fazla kiloları nedeniyle kabine alınmayan şişko kedisi Viktor'u uçağa sokabilmek için sürpriz bir yola başvuran 34 yaşındaki Mikhail Galin. Letonya’nın başkenti Riga’dan Rusya’nın Vladivostok kentine uçarken aktarma yaptığı havaalanına giden Mihail Galin’e, kedisini ‘aşırı kilo nedeniyle’ uçağın kabin kısmına alamayacaklarını söylediler. Kedisini bagaj kısmına vermek istemeyen sahibininse onun için başka planları vardı. Kedisine tıpa tıp benzeyen ancak daha hafif bir kedi bulma çalışmalarına başladı. Arkadaşları ve sosyal medyanın da yardımıya havaalanına çok da uzak olmayan bir yerde kedisine benzeyen ancak daha zayıf bir kedi buldu. O günkü uçuşunu kaçırsa da iki gün sonra başka bir uçuş ayarlayan Mikhail, kedisi Victor'un ikizi'ni ödünç aldı. Kontrol aşaması geçtikten sonra da kedisi Victor'la değiştirip uçağa geçti. Viktor ile sahibi Vladivostok’a bu şekilde uçtular.
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